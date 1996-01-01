Мебельная Мастерская

Наша компания – «Мебельная мастерская» существует с 1996 года. Все это время мы активно трудимся на ремонтно-мебельном рынке Москвы и Подмосковья, постоянно развиваясь, совершенствуясь, оттачивая мастерство и радуя наших клиентов высококлассными результатами работы.

С малой их толикой можно ознакомиться тут же, на нашем сайте, в разделе «Фото». Можно понаблюдать за восстановлением какого-нибудь старенького диванчика воочию, прямо в цехе нашей Мебельной мастерской. А можно просто доверить нам свою любимую вещь и всего через пару дней наслаждаться её чудесным преображением.

К слову сказать, именно так поступает большинство наших клиентов. Обратившись к нам раз (случайно или по наводке знакомых), они возвращаются снова и снова, доверяя специалистам нашей Мебельной мастерской любимые стулья, диваны, кресла и проч.

У нас нет единой, устоявшейся схемы работы. Мы сотрудничаем как с крупными юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателями, и с обычными гражданами. Способы оплаты работы дизайнеров и обивщиков Мебельной мастерской тоже могут быть абсолютно разными. Это и

• наличные расчёты,

• безналичная оплата на банковский счёт,

• рассрочка и поэтапная оплата.

Главное – удобство наших клиентов и их благодарные радостные лица в итоге. Без них даже полученное сполна денежное вознаграждение за работу кажется немного пресным.

Что касается графика работы Мебельной мастерской, то огромная загруженность наших специалистов в последнее время привела к тому, что мы вынуждены были полностью отказаться от выходных, наладив практически непрерывную посменную производственную деятельность. Поэтому обращаться к нам можно в любой день недели (выходные, будни – без разницы), в любое время с 9 утра до 10 вечера.

Выбор места ремонтных работ также зависит от удобства и желания клиента в каждом конкретном случае. Вы можете привезти мебель к нам, а можете вызвать специалистов по определённому адресу. Эти детали легко решаемы.

Главное в том, что побывав в умелых руках специалистов Мебельной мастерской, ваша любимая мебель получает ещё одну жизнь, не менее яркую и долгую, чем первая.